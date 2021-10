20% des achats immobiliers se font sans crédit hypothécaire

20% des acheteurs d'un bien immobilier n’ont pas recours à un crédit hypothécaire. Un avantage alors qu'une expertise sera obligatoire pour obtenir un prêt ?

Dès le 1er janvier 2022, les banques devront faire expertiser les biens immobiliers avant d'accorder un emprunt hypothécaire et c’est sur cette base que sera fixé le montant que le client peut emprunter. L’objectif? Éviter que les banques ne prêtent des montants qui ne correspondent pas à la valeur réelle du bien, comme cela arrive lorsque le marché surchauffe. Et c’est le cas actuellement.

Tous les acheteurs ne contractent pas forcément un crédit hypothécaire! Selon les chiffres compilés pour l’Echo par la Fédération du notariat, en 2020, environ 20% des ventes de biens immobiliers (de gré à gré et ventes publiques) ont été réalisées sans crédit hypothécaire. Les reprises d'encours et les crédits qui sont garantis à 100% par un mandat hypothécaire ne sont pas pris en compte.

Ce pourcentage plutôt élevé peut paraître surprenant de prime abord. Quel est donc le profil de celui qui achète "cash" et pour quel type de bien?

"Au nord du pays et dans la capitale, où le pourcentage de personnes avec un pouvoir d’achat élevé est plus élevé, le phénomène est plus marqué qu’en Wallonie où les achats sans crédit immobilier doivent plutôt tourner autour de 10% que de 20%", estime Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot.

Les 55+ qui revendent leur maison pour acheter un appart

"Le public type, ce sont les 55 ans et plus, qui ont des fonds disponibles et n’ont souvent plus la possibilité de contracter un crédit sur 10 ou 20 ans. Typiquement ceux qui revendent la villa familiale pour acheter un appartement. Ils s’adjugent une part importante des achats sans crédit hypothécaire", explique Kim Ruysen, CEO de Trevi.

"Les seniors sont de plus en plus actifs sur le marché, mais également toujours plus nombreux", observe-t-il. "Ils achètent les biens neufs, tandis que les jeunes se rabattent sur des biens existants, généralement des studios ou des appartements 1 chambre."

... et les investisseurs (particuliers)

Parallèlement, en période de crise et d’instabilité, de plus en plus d’investisseurs particuliers (particuliers et professionnels) et des seniors qui ont perdu confiance dans les banques (et veulent en retirer leur argent), se diversifient dans l’immobilier qui garantit davantage de sécurité, surtout depuis la crise du coronavirus, constatent les professionnels.

Pas de crédit: un réel avantage?

Sur un marché en surchauffe, où on se bat pour décrocher un bien, l'acheteur qui paie cash sentira naturellement moins la concurrence. "Pour ne pas rater le coche, de nombreux acheteurs prennent d'ailleurs l’initiative de faire l’impasse sur une clause suspensive, constate Kim Ruysen, alors que la plupart des notaires en prévoient d’office une dans les compromis de vente."

"L'expertise obligatoire risque de compliquer et rallonger les périodes douloureuses entre l’offre et le compromis. Les clauses suspensives vont être plus souvent activées", prédit Emmanuel Deboulle (ERA Real Estate).

Même si l’expertise a été correctement effectuée, en présence de 4 ou 5 candidats acquéreurs, c’est toujours celui qui fait la meilleure offre qui sera gagnant. Kim Ruysen CEO de Trevi

"Bien que les taux soient très bas, les prix ne cessent d’augmenter. Depuis des années, le marché est inaccessible pour les jeunes qui ne sont pas aidés par leurs parents. Alors que la demande est très forte et l’offre limitée, comme à Louvain, Gand, Anvers ou certains quartiers de Bruxelles, le CEO de Trevi ne pense pas que le fait d’imposer une expertise provoquera un grand shift. "Même si l’expertise a été correctement effectuée, en présence de 4 ou 5 candidats acquéreurs, c’est toujours celui qui fait la meilleure offre qui sera gagnant. Et une chose est sûre: les investisseurs auront la tâche plus aisée. Cela risque de repousser davantage les jeunes vers le marché locatif."

À ce jeu-là, certains seront sur le carreau si la banque cadenasse leur capacité d’emprunt et qu’ils ne disposent pas de fonds propres ou de l’appui des parents, confirme Emmanuel Deboulle. "Toutes les mesures qui sont prises mettent des bâtons dans les roues des jeunes, déplore-t-il. Il faut d'ailleurs s'attendre à ce beaucoup activent leurs recherches avant l’entrée en vigueur de l’obligation d’expertise. Mais il reste très peu de temps pour tout boucler…"

