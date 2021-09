750 millions d'euros de moins que prévu pour la relance belge

Le soutien financier promis par l'Union européenne à la Belgique pourrait être raboté de 750 millions, soit plus de 12% de l'enveloppe initiale de 5,9 milliards d'euros.

En juin dernier, la Commission européenne avait donné son feu vert au plan de relance déposé par la Belgique en promettant 5,9 milliards d’euros de soutien . Ce montant servira notamment à financer des projets en matière de mobilité douce, d'énergies vertes et de nouvelles technologies. Des projets porteront également sur le maintien de la biodiversité et la lutte contre les effets des sécheresses à répétition ces dernières années. Une première tranche de 770 millions d’euros de financement a déjà été libérée en août dernier.

Avec l’ajustement de 750 millions d’euros à la baisse, ce sont donc plus de 12% de l’enveloppe initiale de 5,9 milliards d’euros qui seraient retenus par les instances européennes.

Répartition définitive en juin 2022

Cet ajustement ne constitue pas réellement une surprise. Dès le départ en effet, il était déterminé que l'enveloppe du plan de relance post-Covid de l'UE serait répartie pour 70% en fonction de chiffres déjà connus (taille de la population, PIB par habitant, taux de chômage moyen 2015-2019), et pour 30% en fonction de données qui vont encore varier .

Ces 30% du total des subventions ne seront définitivement répartis entre États membres qu'après juin 2022 , car ils doivent être basés sur la perte de PIB réel observée en 2020 et la perte cumulée de PIB réel observée sur la période 2020-2021. Les 5,9 milliards dont on parle pour la Belgique sont donc en partie basés sur une estimation qui remonte aux prévisions économiques de l'automne 2020.

Une bonne nouvelle

Pour le secrétaire d’Etat à la relance Thomas Dermine (PS), cet ajustement de 750 millions d’euros ne constitue pas une mauvaise nouvelle, au contraire. «C’est le résultat d’une relance économique très forte en Belgique. Cette relance a été rendue possible par un contexte macroéconomique favorable et par une gestion maitrisée de l’épidémie, ce qui a permis de libérer l’économie plus rapidement que prévu.»