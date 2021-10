Créer 16 emplois par jour, le nouveau défi d'Agoria

C'est possible? Agoria reconnaît que c'est un sacré défi, de créer ces jobs... et de les faire occuper. Comment faire? Bart Steukers, le CEO d'Agoria, explique qu'il faut augmenter le nombre de personnes disponibles pour travailler. "25% de notre population n'est pas active pour le moment. Évidemment, vu notre situation démographique, on ne peut pas espérer mettre tout à coup beaucoup plus de gens sur le marché. Mais il faut encourager ces personnes, les mettre en relation avec nos entreprises. Il faut aussi faire venir des talents de l'étranger, le talent attire le talent!"