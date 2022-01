"Après la crise du covid, on sera confronté à une crise de compétitivité!" (FEB)

La FEB s'inquiète de la perte de compétitivité des entreprises belges qui font face à une forte hausse des coûts salariaux, en plus des problèmes liés aux prix de l'énergie et à l'épidémie.

Chez nous, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) avoue sa morosité et tire même la sonnette d'alarme. Selon son enquête semestrielle, seules 16% des fédérations sectorielles misent désormais sur une amélioration de la situation économique. Pas moins de 42% s’attendent même à une détérioration. On est loin de la confiance exprimée lors du coup de sonde effectué en mai . "Après l'euphorie, beaucoup de problèmes", résume Edward Roosens, le chief economist de la FEB.

Accumulation de tuiles

La croissance de l'économie belge est aussi menacée par des pénuries sur le marché du travail, le manque de certains composants industriels et les problèmes dans les transports internationaux. Sans parler des incertitudes entourant l'épidémie de covid. La FEB peste aussi sur l'e-commerce, devenu un phénomène structurel et qui bénéficie surtout à des entreprises situées hors de nos frontières.

Investir dans les technologies

Dans ce contexte, plus de la moitié des répondants à l'enquête disent vouloir augmenter leurs investissements dans les six prochains mois; en mai ils n'étaient que 15% à choisir cette voie. Pour le chief economist de la fédération des patrons, c'est une "nécessité d'investir fortement, dans les technologies, dans la numérisation, dans des modes de production moins énergivores."

Des entreprises moins concurrentielles

Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB, s'inquiète tout autant: "La compétitivité est en danger dans ce pays. On commet les mêmes erreurs que lors des crises précédentes. D'abord, on nie le problème. Ensuite, on le minimise."

Les pénuries sur le marché du travail risquent, en outre, de générer une dérive des salaires, ce qui alourdira plus encore les coûts salariaux . "Après la crise du covid, on sera confronté à une crise de compétitivité!", selon Pieter Timmermans.

"Si on ne fait rien, dans un an, deux ans, on prendra des mesures drastiques et tout le monde va crier."

La FEB plaide donc pour un saut d'index et à nouveau pour une réforme structurelle du système d'indexation. "Si on ne fait rien, dans un an, deux ans, on prendra des mesures drastiques et tout le monde va crier", a prévenu Pieter Timmermans. "Mieux vaut prévenir que guérir!"