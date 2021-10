Aucune marge pour augmenter les salaires en 2022

Les affaires reprennent et pourtant, neuf employeurs sur dix en Belgique s’attendent à ne pas pouvoir accorder d'augmentation salariale en 2022 , tout simplement parce qu’ils ne sont financièrement pas en mesure de le faire. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par le cabinet de recrutement Robert Half en juillet 2021 auprès de 1.800 entreprises, dans le cadre de son nouveau Guide des Salaires 2022 qui sort ce jeudi.

Voilà qui risque de contrarier la politique de recrutement et de rétention du personnel au sein des entreprises. Pour 9% d’entre elles, le fait de ne pas pouvoir répondre aux attentes salariales des employés potentiels rend difficile la recherche de nouveaux talents.

Ceci étant, 14% des patrons et managers interrogés prévoient néanmoins d’accorder des primes plus élevées et de manifester leur reconnaissance pour le travail accompli durant la crise par l’octroi d’avantages extralégaux.