Comment chaque pays protège pouvoir d’achat et compétitivité face à l'inflation

Entre indexation automatique et mesures de soutien spécifiques, chacun a sa recette pour soulager le budget des ménages tout en préservant la compétitivité des entreprises.

La flambée d’inflation fait craindre à la fois pour le pouvoir d’achat des ménages et pour la compétitivité des entreprises. C’est pour répondre à ces préoccupations que les pays utilisent différents mécanismes correctifs.

En gros, on distingue deux écoles. D’un côté, on a les pays qui pratiquent l’indexation automatique pour préserver le pouvoir d’achat. Au risque de mettre à mal la compétitivité des entreprises une fois que la spirale salaires-prix commence à s’emballer. De l’autre, on a ceux qui n’ont pas d’indexation automatique, évitant ainsi d’éroder la compétitivité, mais laissant les consommateurs dans le froid.

Des aménagements spécifiques sont prévus tant dans les pays qui appliquent l’indexation automatique que chez ceux qui ne l’appliquent pas.

Aménagements spécifiques

Sur le terrain, les choses ne sont cependant pas aussi tranchées. Des aménagements spécifiques sont prévus tant dans les pays qui appliquent l’indexation automatique que chez ceux qui ne l’appliquent pas.

7,1% En novembre, l’inflation belge pointait à 7,1% (selon la méthode Eurostat), contre 4,9% pour la zone euro.

En Belgique et au Luxembourg, lorsqu’un certain seuil de hausse des prix est franchi, les salaires sont augmentés respectivement de 2% et de 2,5%. En Belgique, on ne retient cependant pas l’inflation totale puisqu’on retire les prix du tabac, de l’alcool et du pétrole pour bâtir un "indice santé". On préserve ainsi, dans une large mesure, le pouvoir d’achat face à une inflation en général plus volatile que dans les pays voisins.

En novembre, l’inflation belge pointait à 7,1%, selon la méthode Eurostat (5,64%, selon la méthode Statbel), contre 4,9% pour la zone euro. Seuls les pays baltes affichaient une inflation plus élevée.

Loi de 1996

En attendant, selon les dernières estimations du secrétariat social SD Worx, l’indexation au 1er janvier 2022 des salaires des employés de la CP 200, la plus grosse commission paritaire du pays (450.000 employés et 50.000 employeurs), pourrait atteindre 3,56% (on attend encore l’inflation de décembre). Ce serait du jamais-vu depuis dix ans.

L’indexation est cependant contrebalancée par la fameuse loi de 1996 qui vise à préserver la compétitivité des entreprises. Lundi prochain, les syndicats manifesteront pour demander, entre autres, de réviser cette loi qu’ils jugent trop contraignante. Les entreprises demandent, au contraire, son renforcement afin de préserver leur position concurrentielle.

+2,2% En France, le Smic a été augmenté de 2,2% au mois d’octobre et sera encore augmenté en janvier de manière à couvrir l'inflation.

Mesures ponctuelles

Là où l’indexation ne se pratique pas, les gouvernements ont pris des mesures ponctuelles pour soutenir le pouvoir d’achat. Ces mesures étant financées par les moyens généraux de l’État, on évite d’altérer la compétitivité. L’indexation oblige, au contraire, les employeurs à ouvrir les cordons de la bourse.

En France, l’indexation était appliquée jusqu’en 1983. Depuis lors, elle ne s’applique plus qu’au salaire minimum. Ainsi, le Smic a été augmenté de 2,2% au mois d’octobre et sera encore augmenté en janvier de manière à couvrir l'inflation. Un chèque-énergie de 100 euros sera, par ailleurs, accordé à 5,8 millions de ménages.

En Espagne, des conventions collectives prévoient un rattrapage des salaires en fonction de la hausse des prix. Une série de mesures sont venues d'ajouter à cela pour soulager le budget des ménages: baisse de la TVA sur l'électricité de 21% à 10%, baisse de la taxe sur la consommation d'électricité de 5% à 0,5%, 400 euros pour chaque jeune qui atteint 18 ans, subvention de 250 euros par mois pour les jeunes à bas revenus pour payer leurs loyers, augmentation de 2% du salaire des fonctionnaires, indexation des pensions sur l'inflation.

En Italie, le gouvernement a adopté plusieurs plans (1,2 milliard d'euros en juin et 3 milliards en septembre) visant à limiter l'impact de la hausse des prix de l’énergie sur les ménages.

En Allemagne, l’absence d’indexation automatique n’empêche pas des revalorisations salariales parfois conséquentes négociées entre partenaires sociaux.

L'Irlande, elle, a mis à son budget des réductions d’impôts et des augmentations des allocations sociales pour aider les ménages. On y trouve des baisses de taxes sur l'énergie et des bonus pour les ménages modestes.

En Allemagne, l’absence d’indexation automatique n’empêche pas des revalorisations salariales parfois conséquentes négociées entre partenaires sociaux. Alors qu’il réclamait initialement des hausses salariales de 4%, le syndicat IG Metall a finalement accepté en avril dernier une revalorisation graduelle de 2,3% assortie d’une prime de 500 euros pour chaque travailleur. Cette hausse s'accompagne de mesures de flexibilité sur les versements, en fonction de l’état des carnets de commande des entreprises.

Par ailleurs, l’accord de coalition entre socialistes, écologistes et libéraux prévoit de relever dès 2022 le salaire horaire minimum de 9,82 à 12 euros de l’heure. Ce qui ne plait pas à la Bundesbank qui redoute "une spirale inflationniste des salaires et des prix".