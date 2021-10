Comment des héritiers de Solvay ont dissimulé leurs actions dans des sociétés offshore

Ce mardi, on apprend, dans les journaux Le Soir, De Tijd et Knack que des membres de la famille Solvay ont constitué une toile de sociétés offshore , de façon à ce que cela n'apparaisse jamais dans les registres de l'entreprise.

Regroupées dans Solvac , près de 2.300 personnes apparentées aux fondateurs historiques du géant de la chimie belge Solvay détiennent aujourd'hui encore des actions de la société dont la valeur dépasse les 2,5 milliards d'euros. À la tête de Solvac, on trouve Bernard de Laguiche , arrière-arrière-petit-fils d'Alfred Solvay, rappellent les journaux belges participants au consortium CIJI.

Un labyrinthe de sociétés

Bernard de Laguiche est aussi l'ex-directeur financier et ex-administrateur de Solvay. Entouré par plusieurs membres de sa famille (sa mère, ses sœurs, ses enfants, son oncle et plusieurs cousins/cousines), il se serait constitué un labyrinthe de sociétés offshore aux quatre coins du monde. Les journaux citent le Liechtenstein, le Panama, les îles Vierges, Singapour et la Nouvelle-Zélande.