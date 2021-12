Coup de mou de l'économie belge jusqu'au printemps prochain

La BNB s'attend à un fort ralentissement de l'économie belge. La reprise ne se ferait sentir qu'au printemps de l'an prochain.

Des vents contraires secouent notre économie et compliquent l'exercice des projections cher à la Banque Nationale de Belgique (BNB). Problèmes d'approvisionnement, crise du gaz, hausse des prix, dégradation de la situation sanitaire... Plusieurs éléments induisent à nouveau un ralentissement de l'activité.

"Avec le variant omicron très contagieux, on peut s'attendre à une certaine pause, avec une croissance relativement basse ce trimestre et le suivant." Pierre Wunsch Gouverneur de la BNB

"L'économie a retrouvé son niveau d'avant crise avec une rapidité inattendue, mais devrait ralentir à court terme", estime l'économiste de la Banque Nationale de Belgique Geert Langenus. "Avec le variant omicron très contagieux, on peut s'attendre à une certaine pause, avec une croissance relativement basse ce trimestre et le suivant", précise le gouverneur de l'institution, Pierre Wunsch.

La BNB, dans ses projections économiques d'automne, pense que la croissance va repartir provisoirement à la hausse à partir du printemps de l'an prochain. Ainsi, l'activité économique terminerait l'année 2021 sur une hausse de 6% et progresserait encore de 2,6% en 2022. Les projections pour 2023 et 2024 donnent des PIB en hausse de respectivement 2,4% et 1,6%.

Coup de mou pour la consommation

+6% Le pouvoir d’achat par personne devrait augmenter de près de 6 % sur la période 2022-2024.

La consommation des ménages, très dynamique ces derniers mois suite à la réouverture de nombreux secteurs, devrait d'abord connaître un coup de mou, avec le pouvoir d'achat affaibli à cause de la crise du gaz et une certaine méfiance des consommateurs liée à la situation sanitaire. Mais elle repartirait à la hausse à partir du printemps prochain, pour constituer le principal moteur de la croissance. Le pouvoir d’achat par personne, soutenu par l'indexation, mais avec un certain retard et par un marché du travail en expansion, augmenterait de près de 6 % pendant la période 2022-2024. Par contre, le surplus d'épargne placé pendant la crise ne devrait guère servir la consommation, selon une étude de la BNB.

Les investissements des entreprises se sont inscrits en baisse au 3e trimestre, "un accident de parcours", juge Geert Langenus. Mais ils devraient vite repartir à la hausse, à un rythme plus modéré qu'en début d'année néanmoins.

Un marché du travail tiraillé

Une des bonnes surprises de l'économie belge en 2021, c'est le marché du travail. "L'emploi continue à augmenter beaucoup plus vite que nos attentes. Mais on prévoit un certain ralentissement, une normalisation", explique l'économiste de la BNB. En effet, le marché belge est très tendu, avec de fortes difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs.

"L''emploi continue à augmenter beaucoup plus vite que nos attentes. Mais on prévoit un certain ralentissement, une normalisation." Geert Langenus Economiste (BNB)

Vu ce difficultés, l'objectif d'un taux d'emploi de 80% en 2030 demande beaucoup plus d'efforts de la part des autorités, juge la BNB.

Spirale inflation/coûts salariaux?

L’inflation a atteint des niveaux importants à cause de la flambée des cours des produits énergétiques. Pour cette année, l'inflation s'arrêterait à 3,2% et monterait à 4,9% l'an prochain. Pour la suite, le scénario le plus probable indique un reflux de l'inflation dès 2023, à un niveau à peine supérieur à 1 %. Mais l'inflation sous-jacente, qui montre la tendance de fond, reculerait dès la moitié de 2022.

+4,5% Les coûts salariaux devraient augmenter de 4,5% en 2022

Les coûts salariaux augmentent, suite à l'indexation: ils grimperaient de 4,5% l'an prochain. "La compétitivité des entreprises belges en pâtira à court terme", estime la BNB. Et à la Banque Nationale, on ne croit pas à une véritable spirale inflation/coûts salariaux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. "La pression externe sur les coûts va diminuer en 2022, les problèmes d'approvisionnement se résoudront donc", estime Geert Langenus.