Le Premier ministre envisage d'étendre le port du masque

"Vigilance et prudence"

Selon le Premier ministre, il est clair que les chiffres actuels ne permettent pas e laisser tomber la phase fédérale. Alexander De Croo souhaite mettre l'acent sur "la vigilance et la prudence", raison pour laquelle il compte mettre en place un socle fédéral plus large pour discuter de port du masque plus élargi dans les espaces intérieurs. Le Premier ministre a également insisté pour dire qu'il n'était pas question de fermer des secteurs .

Les cas de Coronavirus sont en hausse en Belgique, tout comme dans d'autres pays eurpéens. Mais contrairement aux autres vagues, près de 8,5 millions de Belges sont vaccinés. Ces courbes ascendantes démontrent qu'il faudra être plus prudents et vigilants dans les semaines et mois à venir, "certainement plus encore maintenant alors que les gens ont de plus en plus de contacts et que le mauvais temps s'annonce", a précisé le porte-parole du Premier ministre.