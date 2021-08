Décès de Charles Jaumotte, un sage de l’économie

On a appris le décès, à l’âge de 81 ans, de Charles Jaumotte, professeur d’économie et administrateur délégué honoraire des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) à Namur.

En 2012, Charles Jaumotte avait publié un livre très remarqué "Les mécanismes de l'économie" (Éditions De Boeck), un ouvrage qu'il avait voulu accessible pour un large public. "Je voulais un livre qui puisse être lu par mon chauffeur de taxi", nous avait-il confié à l’époque. Pendant près de 35 ans, des centaines d'étudiants ont pu profiter de ses cours, dont l’économiste Étienne de Callataÿ qui avait d’ailleurs rédigé la postface du livre et avait aussi collaboré à sa seconde version. "C’est lui qui m’a initié à l’économie. Sortant des humanités, je n’y connaissais rien. Si je suis devenu économiste, c’est grâce, en grande partie, au talent pédagogique de Charles Jaumotte."

Charles Jaumotte était un Ardennais pur et dur, fils d’agriculteurs. Il disait toujours avoir préféré les coulisses à la lumière de l’avant-scène. Il avait ainsi refusé d’entrer au sein de cabinets ministériels pour se consacrer presque entièrement aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.

Docteur en droit de l'Université catholique de Louvain, il avait tout d'abord été chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique à Rennes, chercheur au Centre de recherches universitaires de Namur et délégué à la CECA à Luxembourg. Il y développait les prévisions trimestrielles de consommation de produits sidérurgiques.

Il a ensuite été Fellow du British Council à l'Université de Bristol et docteur en sciences économiques des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. En 1971, il est devenu professeur ordinaire dans cette université. Il y a enseigné, outre le cours de "Faits et mécanismes économiques" en première candidature, les cours de "Finances publiques" et de "Politique économique" en maîtrise. Il a été administrateur délégué de l'université de 1973 à 2002.

Il a par ailleurs effectué de nombreuses missions pour l'OCDE et les Nations unies.

Le professeur de Namur a toujours enseigné à ses étudiants un certain relativisme. "Il est impossible de modéliser l'économie, comme en physique".

Il s'était montré très critique vis-à-vis de la profession de banquier dans la foulée de la crise de 2008. "Nous avons eu des banques casinos. Lorsqu’on joue, on finit toujours par perdre. Ce système des banques casinos a ruiné la confiance et renforcé l’assèchement du crédit à l’économie réelle, stoppant la croissance économique". Charles Jaumotte stigmatisait surtout le fait que les banques victimes de ces jeux à hauts risques se soient ensuite tournées vers les banques centrales et les États pour obtenir les moyens de leur survie.