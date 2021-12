Dermagne: "pas question de toucher à l'indexation des salaires"

Une augmentation des salaires et des allocations sociales étant prévue pour 2022, les employeurs plaident pour un saut d'index, craignant de se voir entraînés dans une "spirale infernale". Le vice-premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne dit non.

Face à l'évolution de l'inflation et ses conséquences sur les salaires, le Voka a plaidé ce matin pour un saut de l'index." Une augmentation salariale de 6% en seulement treize mois : cela devient petit à petit impayable pour les entreprises", déclare Eric Laureys, porte-parole du Voka, le patronat flamand.

La FEB (Fédération des entreprises de Belgique) s'inquiète également de cette situation. Son CEO, Pieter Timmermans, craint un handicap de compétitivité après un handicap lié à la pandémie. Au début du mois, la FEB avait déjà calculé que l'indexation automatique qui interviendra en 2022 coûterait 3 milliards d'euros aux entreprises. Pieter Timmermans souhaite donc des mesures préventives et invite les partenaires sociaux et le gouvernement à se mettre autour de la table au mois de janvier.

L'indexation protège le pouvoir d'achat

Le ministre fédéral de l'emploi, Pierre-Yves Dermagne, a réagi rapidement en renvoyant les velléités patronales au placard: "hors de question de toucher à l'indexation automatique des salaires", a-t-il déclaré. Le ministre de l'Économie et du Travail rappelle que "nous nous sommes battus pour l'indexation automatique des salaires des travailleurs, car elle protège le pouvoir d'achat de ces derniers, mais aussi celui des retraités et des bénéficiaires, en adaptant les salaires et les allocations sociales en fonction des prix des biens de consommation. C'est également important pour les entreprises, car cela garantit le maintien de la consommation."