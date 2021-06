Des normes énergétiques plus strictes dopent les permis de bâtir

"Fin 2020, un nombre relativement plus élevé de demandes de permis de bâtir ont été introduites pour éviter ces normes plus strictes, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de permis de bâtir délivrés 3 à 4 mois plus tard environ."

Normes énergétiques plus strictes

Ces délivrances font suite aux nombreuses demandes introduites en fin d'année, juste avant l'introduction des normes énergétiques plus strictes. "Fin 2020, un nombre relativement plus élevé de demandes de permis de bâtir ont été introduites pour éviter ces normes plus strictes, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de permis de bâtir délivrés 3 à 4 mois plus tard environ", précise ainsi Statbel.