Des scénarios pour poser le débat sur la neutralité carbone en 2050

Comment atteindre la neutralité carbone pour 2050? L’administration fédérale a mis au point un outil interactif qui permet d’explorer les voies possibles pour parvenir à cet objectif, endossé par le gouvernement fédéral. L’outil en ligne "2050 Pathways Explorer" permet d'actionner une centaine de leviers pour jauger la marge de manœuvre disponible. "C'est un outil fondamental pour sortir des caricatures dans lesquelles on a tendance à s’enfermer lorsqu'il s'agit de poser des choix", a commenté la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), en le présentant à la presse, mardi.

Dans un scénario qui miserait sur de profonds changements de comportements des Belges, l'objectif pourrait être atteint avec une augmentation des dépenses totales d’investissement de 12% par rapport au ‘business as usual’. Dans un scénario qui miserait davantage sur la technologie, le supplément d’investissement devrait être porté à 26% environ pour atteindre le même effet. En tout état de cause, "les réductions du coût des combustibles tendent à compenser les augmentations des dépenses d'investissements".

Captage à la marge

Selon un scénario médian, la Belgique réduirait ses émissions de 95% d’ici à 2050 (par rapport à 1990), et absorberait les 5% restant par une combinaison de réallocation des terres et de technologies comme captage de carbone (CCS) .

La part des émissions absorbables est limitée et devrait se concentrer sur les secteurs pour lesquels réduire les émissions à zéro sera le plus compliqué, souligne Vincent Van Steenberghe, expert politique climatique: l’industrie et l’agriculture.