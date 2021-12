Des travaux d'intérêt général imposés aux chômeurs flamands...

En Flandre, les personnes au chômage depuis plus de deux ans devront prester un service obligatoire. Rien de tel en Wallonie et à Bruxelles, mais le MR aime l'idée.

Le service communautaire obligatoire va entrer en vigueur en Flandre en 2023. Un chômeur de longue durée devra prester des travaux d'intérêt général auprès d'une collectivité locale , pour une durée de maximum 64 heures par mois . Les personnes au chômage depuis plus de deux ans sont concernées.

Une activité rémunérée

Côté syndical, ça crispe. L'ACV, l'aile flamande de la CSC, regrette que cette mesure n'ait pas été discutée avec les partenaires sociaux et signale que "la recherche scientifique a montré depuis longtemps que les travaux d'intérêt général n'aident pas les chômeurs de longue durée à trouver un emploi". Elle signale aussi les risques pour les emplois traditionnels et le bénévolat. "Le travail d'intérêt général est donc principalement une mesure symbolique avec un niveau élevé d'intimidation et de stigmatisation, sans grand résultat", juge le syndicat chrétien.