Des vouchers corona pour un montant d'environ 135 millions d'euros circulent encore

Près de la moitié des vouchers corona émis au début de la crise sanitaire pour soutenir le secteur du voyage n'ont pas encore été utilisés et sont donc encore en circulation.

En cette fin du mois d'octobre, plus de la moitié des vouchers corona émis au début de la crise par le gouvernement fédéral précédent sont encore en circulation. À eux seuls, ils valent environ 135 millions d'euros, a indiqué vendredi la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.

Petit rappel des faits: au début de la crise du coronavirus, en mars 2020, des consommateurs avaient reçu des "vouchers corona" en échange de leurs vacances à forfait annulées. Avec ces bons, les clients pouvaient ensuite réserver un nouveau voyage durant un an. À partir de cette date, les consommateurs qui ne les avaient pas encore utilisés pouvaient en demander le remboursement. Le tour-opérateur avait alors six mois pour rembourser le consommateur. Mi-décembre, on arrivera donc au bout de cette période.

Un prêt d'État de 210 millions pour aider les voyagistes

Ces remboursements pesaient cependant comme une épée de Damoclès sur le secteur du voyage. Pour permettre aux organisateurs de voyages à forfait de rembourser correctement les bons toujours en circulation, un prêt d'État de 210 millions d'euros a finalement été prévu. À noter tout de même: les sommes prêtées ne pourront servir à rembourser que les bons à valoir qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement ou qui n'ont pas encore été utilisés par le voyageur.

Concrètement, les organisateurs de voyage qui contractent un prêt, d'un montant maximum de 3 millions d'euros, ne pourront donc l'utiliser que pour le remboursement des vouchers en suspens et devront transférer les montants directement au consommateur.

3% Les prêts sont accordés à un taux d'intérêt annuel de 3%

Le montant du prêt accordé par l'État ne pourra dépasser 80% de la valeur totale des vouchers éligibles par organisateur de voyage. Les prêts sont accordés à un taux d'intérêt annuel de 3% et ont une durée de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de prêt. Ils devront être remboursés par quatre annuités constantes. Il est également possible de faire un remboursement anticipé du prêt par le biais d'un remboursement unique du solde restant dû et des intérêts courus.

Des montants versés au plus tard le 31 décembre