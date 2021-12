Feu vert pour pérenniser la TVA à 6% sur la démolition-reconstruction

Wallonie sinistrée

"Grâce aux efforts de notre ministre", la Belgique a obtenu d’y inclure la démolition-reconstruction, indiquait-on mardi au cabinet de Vincent van Peteghem (CD&V). Dans le cadre de la réponse à la crise économique du Covid-19, la TVA réduite à 6% a été appliquée à la démolition-reconstruction pour 2021 et 2022 pour l’ensemble du territoire belge. Sa prolongation devrait donner plus de clarté et de sécurité juridique "pour les familles et pour les promoteurs", poursuit-on au cabinet du ministre des Finances.