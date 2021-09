Forte diminution du nombre des faillites, cet été

Le nombre de faillites en juillet et août derniers a baissé de 22% par rapport à l'été 2020 et de 45% par rapport à l'été 2019.

En juillet et août 2021, les tribunaux en Belgique ont prononcé 749 faillites. C'est 22% de moins que durant les deux mois d'été en 2020 (961 faillites) et 45% de moins que durant l'été 2019 (1.368 faillites). C'est ce que montrent les derniers chiffres de Graydon, société de collecte d'informations économiques et financières.