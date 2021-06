Frédéric Daerden: "La situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas tenable"

Quelles solutions?

Alors que ses ressources financières sont déjà limitées et aujourd'hui négativement impactées par différents facteurs, la FWB voit ses besoins financiers augmenter, et pas seulement en raison de la crise sanitaire. "Il est clair qu'il va y avoir des évolutions institutionnelles. Je ne sais pas quand, ni à quel rythme, mais il y aura des évolutions", a encore commenté le ministre en réponse à une batterie de questions adressées par le député André Antoine (cdH). "Est-ce que ce sera la disparition pure et simple du lien entre la Wallonie et Bruxelles? Ce serait une erreur lourde, (…) mais je pense qu'une évolution est une nécessité."