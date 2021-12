Indexation des loyers douloureuse en vue

Cela fait déjà plusieurs mois que l’inflation se fait sentir sur le portefeuille des ménages. Mais elle aura également un effet sur le montant des loyers payés par les locataires. De fait, l’indice santé, qui est un dérivé de l’indice des prix à la consommation, lui-même influencé par l’inflation (+5,64% en novembre), a nettement progressé ces derniers mois. En novembre, il a augmenté de 1,26 point pour s'établir à 115,20 points, contre 113,94 points en octobre, alors qu’il stagnait autour de 110 points de janvier à mai 2021. Et c’est cet indice qui sert à l’indexation annuelle des loyers, qui, attention, ne peut avoir lieu qu’à la date anniversaire du bail. Concrètement, pour indexer un loyer, on multiplie le loyer de base par le nouvel indice santé, et on divise le tout par l’indice au moment de la signature du contrat de bail. En principe, il s’agit de l’indice correspondant au mois précédant l’entrée en vigueur du bail.