ING prévoit une hausse de 7% des prix immobiliers

80% des Belges voient les prix poursuivre leur hausse

Pessimisme pour les jeunes

Alors que la proportion de jeunes (21-35 ans) ayant contracté un emprunt en 2020 est restée stable selon les dernières statistiques de la Banque nationale de Belgique (BNB), près de trois Belges sur quatre (72%) estiment que cette frange de la population aura plus de mal à devenir propriétaire dans les trois prochaines années. Cela suite aux conséquences économiques de la crise sanitaire couplée à la flambée des prix de l’immobilier, qui rendront l’accès à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes.

Des logements plus grands

Les critères de recherche ont aussi évolué depuis la crise sanitaire et les confinements qui ont cloué de nombreux Belges chez eux. "Ils veulent une habitation plus grande, de meilleure qualité et mieux située. 35% des Belges déclarent que l’espace extérieur est devenu plus important tandis que, pour près d'un Belge sur quatre (23%) c’est avoir une bonne connexion internet qui est désormais un must. Près d’un Belge sur quatre (23%) estime qu’un bon voisinage et/ou des voisins sympathiques sont devenus des critères plus importants qu’avant", explique l’économiste en immobilier.