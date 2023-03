Selon l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, l'AFCN, il n'est pas recommandé de conserver plus longtemps les plus anciennnes centrales nucléaires Doel 1 et 2 et Tihange 1 , pour garantir la sécurité d'approvisionnement en vue des hivers de 2025-26 et 2026-27.