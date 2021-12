L’électricité plus chère pourrait provoquer 10.000 pertes d’emplois

La Flandre serait davantage touchée par une hausse durable des prix de l'énergie que la Wallonie, en particulier dans la zone portuaire anversoise.

Une hausse durable de 30% des prix de l’électricité pourrait coûter jusqu’à 10.000 emplois, principalement dans les branches d’activité où l’énergie représente une large part des coûts de production. C’est, par exemple, le cas des entreprises qui produisent de l’acier, des engrais artificiels, du papier et certains produits chimiques.

Sur ce plan, la Flandre est plus vulnérable que la Wallonie. L’avertissement émane de Gert Bijnens, économiste à la Banque nationale, qui vient de publier une étude à ce sujet sur le blog de la BNB.

Une facture plus sensible aux variations des prix de gros

Si les entreprises paient moins cher leur électricité que les ménages, c’est notamment parce qu’elles ont moins de taxes et de redevances à payer. Mais du coup, leur facture énergétique sera plus sensible aux variations des prix de gros.

Si les prix devraient sans doute quelque peu se tasser au cours de 2022, on doit néanmoins s’attendre à ce que le prix de l'électricité demeure en 2023 deux fois plus élevé que le prix historique de 50 euros/MWh, c’est-à-dire aux alentours de 100 euros/MWh. Pour les clients industriels, un doublement du tarif de gros entraînerait un accroissement du prix final de 30 à 75%. Ce qui aura immanquablement un impact sur leur compétitivité et, au final, sur l’emploi.

130.000 emplois perdus La Ruhr serait particulièrement touchée par la flambée des prix de l'électricité, avec 130.000 postes d'emploi menacés.

Le port d’Anvers

Dans une étude antérieure, Gert Bijnens avait passé en revue 200.000 entreprises dans le Benelux, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni sur la période 2009-2017. Il en ressortait qu’un relèvement de 10% des cours de l’électricité faisait baisser l’emploi de 1 à 2% dans les branches d’activité qui en consomment le plus.

Une hausse de 30% par rapport au niveau historique pourrait dès lors provoquer jusqu’à 300.000 pertes d’emplois dans ces pays. Les principales victimes seraient l’Allemagne (environ 130.000 postes) et l’Italie (55.000 postes).

D’autres entreprises et branches d’activité pourraient engager cette main d'œuvre qualifiée.

Si la région de la Ruhr serait la plus touchée, la Belgique pourrait également subir jusqu’à 10.000 suppressions d’emplois. La Flandre apparait plus vulnérable que la Wallonie puisque les entreprises à haute intensité énergétique sont principalement concentrées dans et autour du port d’Anvers.

Les emplois perdus pourront éventuellement être compensés dans d’autres branches d’activité. "Mais il faut pour cela un marché de l’emploi qui soit flexible", précise Gert Bijnens.