L’emploi est passé au-dessus du niveau d’avant la crise

L’accélération s’est principalement produite au cours des cinq derniers mois. Entre le 30 janvier 2021 et le 30 juin 2021, le nombre de nouveaux contrats de travail conclus par les entreprises a en effet progressé de 4,3% . "Les mesures de soutien du gouvernement ont aidé les entreprises à traverser cette période difficile et les licenciements ont été contenus, du moins dans la plupart des entreprises", constate Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta.

Aujourd’hui, tous les secteurs se situent à nouveau au-dessus du niveau d’avant la crise , à l’exception de l’horeca (-5,3%) et de l’industrie métallurgique et manufacturière (-4,9%) qui n’ont toujours pas renoué avec le niveau de janvier 2020.

La mauvaise performance de l’horeca peut sembler paradoxale, quand on sait que bon nombre d’établissements peinent en ce moment à trouver du personnel. Ce serait oublier que beaucoup ont fait faillite et que d’autres n’ont rouvert que partiellement en juin dernier (uniquement en terrasse), ce qui a provoqué une contraction de l’emploi dans le secteur.

Deux secteurs n’ont en revanche connu aucune baisse de régime pendant toute la durée de la crise. Il s’agit de l’alimentation et de la construction où l’emploi se situe aujourd’hui respectivement 3% et 4,1% au-dessus du niveau de janvier 2020 .

Volatilité au sein des PME

Les petites PME, c’est-à-dire les entreprises de moins de 20 travailleurs, sont passées par des montagnes russes. En juin 2020, elles misaient sur une réouverture complète de l’économie et comptaient 3,7% de personnel en plus qu’avant la pandémie. En revanche, six mois plus tard, en janvier 2021, l’emploi avait plongé de 6,2%. Depuis lors, les PME ont spectaculairement remonté la pente (+7,9%).