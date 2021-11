L’euro, une monnaie définitive, mais pas encore complète

Le départ du président de la Bundesbank marque l’entrée véritable de l’Allemagne dans la zone euro. La page d’une monnaie désinflatée et forte est définitivement tournée. Il s’agit désormais de constituer une fédération fiscale et budgétaire européenne digne d’une monnaie commune.

La démission du président de la Bundesbank, Jens Weidmann, n’est pas une information: c’est un événement. Car Weidmann est l’homme qui a tenu le bouclier de l’euro fort contre les vicissitudes de la conjoncture. Il voulait une monnaie absolue, protestante et désinflatée. L’euro est désormais un rapport d’échange européen tandis que l’Allemagne connaît le plus haut taux d’inflation depuis trois décennies dans un contexte de taux d’intérêt négatif. L’Allemagne va enfin rejoindre la zone euro.

L’abondance de la monnaie créée contribue à la crédibiliser.

Près de 30 ans après la signature du Traité de Maastricht, l’euro aura été le témoin d'un basculement monétaire sans précédent. Et pourtant, ce ne sont là que les prémices d'une révolution financière. En effet, cette monnaie, encore adolescente à l'aune de l'histoire numismatique, vient de subir un gigantesque assouplissement quantitatif. Après la crise grecque – qui dévoila le risque du sabordage monétaire –, la BCE doit désormais purger l'excédent de dettes publiques par un réescompte de ces dernières. Il s’agit, entre autres, de créer de la monnaie pour éviter que ces dettes publiques en croissance assèchent l'épargne privée européenne. L’abondance de la monnaie créée contribue à la crédibiliser.

Victoire des colombes

L’action de la BCE est fondée et légitime. Elle est néanmoins aux antipodes de la conviction originelle allemande qui reposait sur le financement de l'endettement public par de l'épargne déjà constituée, et non pas au travers de la création de monnaie. C’est incidemment à ce niveau que se situait dès sa création, l’hiatus de la zone euro, à savoir le manque de consensus sur les modalités de la politique monétaire entre les pays dont les devises ont été unifiées. On distinguait alors, au niveau européen, deux courants de pensée. Pour certains, une politique d’inflation minimale était un objectif de référence, avec son corollaire de politique budgétaire léthargique, voire désinflationniste, caractérisée par un chômage élevé. Pour d’autres, l’inflation ne devrait pas être un obstacle tant qu’elle n'atteignait pas des niveaux inquiétants.

La réalité a rattrapé les faucons monétaires: les politiques budgétaires ont contribué à contracter l'économie jusqu'à frôler en permanence la déflation.

L’approche monétaire contemporaine de la BCE aurait été impensable au moment de la création de l'euro, alors qu'Helmut Kohl avait promis que l'abandon du deutsche mark se ferait dans une discipline allemande, c'est-à-dire dans le respect d'une monnaie désinflatée et forte. Malheureusement, la réalité a rattrapé les faucons monétaires: les politiques budgétaires ont contribué à contracter l'économie jusqu'à frôler en permanence la déflation. À cet égard, la différence avec les États-Unis est flagrante: retenant les leçons de 1929, ce pays s'est engagé, dès 2009, dans des politiques monétaires extrêmement laxistes qui ont contribué à redresser rapidement cette économie, désormais en plein-emploi.

Le problème de la zone euro reste néanmoins consubstantiel à la formulation de l'euro lui-même. Si tant est qu'un euro regroupant les pays du Nord européen fût robuste, il était hasardeux de s'engager dans un projet politique géographiquement trop vaste et aux fondements économiques inexistants. Le péché originel de l'euro est donc d'avoir découlé d'une décision institutionnelle plutôt que d'une adhésion monétaire naturelle et spontanée à laquelle des économies convergentes souhaitaient s'associer. Parce que l'espace monétaire est trop large, l'euro ne correspondait pas à une zone monétaire optimale, caractérisée par la fluidité des facteurs de production et une spécialisation industrielle ou des services adéquate.

Par ailleurs, l'euro fut un effet d'aubaine, permettant, dans un premier temps (et encore toujours), à l'Allemagne de ne plus devoir réévaluer son mark, tandis que les pays du Sud européen virent leurs taux d'intérêt fondre, comme s'ils empruntaient eux-mêmes en deutsche marks.

Croissance de l'emploi, principal objectif

Ceci me conduit à l’intuition qu’il faudrait, un jour, assumer une adaptation idéologique qui postule que le but de l’euro est la croissance de l’emploi. Il s’agirait d’aller au bout d’un marché unique et de mettre en œuvre, au niveau supranational, des politiques industrielles qui assurent que la fluidité du travail et du capital soit accompagnée par des réalités de marché.

La crise a démontré que l'emploi et la croissance avaient été les variables d’ajustement au maintien de l’unité monétaire.

Il faudrait aussi assurer la constitution d’une fédération fiscale et budgétaire digne d’une monnaie commune. Il s’imposerait aussi de mettre en œuvre, de manière circonstancielle, des politiques keynésiennes de stimulation de la demande tout en élargissant le mandat de la BCE afin de tenir compte du niveau d’activité économique dans la politique monétaire. La crise a démontré que l'emploi et la croissance avaient été les variables d’ajustement au maintien de l’unité monétaire. Le capital (c’est-à-dire la pérennité du symbole monétaire) a prévalu sur le travail. Il ne s’agirait de rien d’autre que de rééquilibrer l’importance de ces deux facteurs de production dans la gestion de la monnaie. Ce serait un revirement idéologique qui relève plutôt de la politique économique que de l'économie politique. Par bonheur, la crise du covid a précipité cette évolution souhaitable.

Il faudra, un jour, modifier les Traités pour acter cette réalité. Alors, l’euro deviendra une monnaie complète.

En conclusion, l’euro n’est pas une monnaie spontanée, mais l’aboutissement d’un rapport de forces nationales découlant de la réunification allemande. Si les premières années de cette monnaie, introduite en 1999, furent baignées dans un contexte économique favorable, la crise bancaire de 2008 et la banqueroute grecque en dévoilèrent les failles. Les différents États membres n’ont pas partagé leurs finances publiques ni créé d’organe politique destiné à aligner les économies. Aujourd’hui, un contexte d’endettement public singulier, combiné à des taux d’intérêt négatifs, a conduit à donner à la BCE un rôle décisif dans l’architecture européenne. Son action conduit au refinancement des États qui ont dû eux-mêmes soutenir l’économie privée depuis près de deux ans. La philosophie de l’euro en a été transmutée jusqu’à rapprocher notre monnaie commune des objectifs de la Réserve fédérale avec le dollar, c’est-à-dire d’une monnaie qui est un instrument de stimulation économique. C’est un heureux dénouement. Mais il faudra, un jour, modifier les Traités pour acter cette réalité. Alors, l’euro deviendra une monnaie complète.