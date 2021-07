L’horeca retrouve enfin des couleurs

La perte de chiffre d’affaires dans l’horeca a été ramenée de 70 à 30% entre mai et juin. Globalement, les entreprises font toujours face à une perte de chiffre d’affaires de 8%.

La perte de chiffre d’affaires que les entreprises belges déclarent subir en raison de la crise du coronavirus est revenue de 10% en mai à 8% en juin. L’amélioration est particulièrement marquée pour les entreprises du secteur de l’horeca, ce qui tient, bien entendu, à leur réouverture. Les autres indicateurs montrent, eux aussi, que l’incidence du coronavirus sur l’économie belge s’atténue.

-30% La perte de chiffre d’affaires dans l’horeca a été ramenée de 70 à 30% entre mai et juin.

C'est ce qui ressort de la nouvelle enquête de l'ERMG (Economic risk management group), menée auprès des entreprises belges au début de la semaine dernière. L’enquête - la 22e depuis mars 2020 - a été réalisée par les principales fédérations patronales auprès de 1.936 entreprises. Elle a été coordonnée par la Banque nationale de Belgique (BNB) et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Dans l'horeca

Le raffermissement du chiffre d'affaires en juin a été observé dans la majorité des secteurs d’activité, et ce, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et au retrait progressif d’un certain nombre de mesures restrictives.

Il a été de loin le plus marqué dans l’horeca, où la perte de chiffre d’affaires a baissé de plus de moitié, revenant de près de 70% en mai à 30% en juin. Si le chiffre d’affaires n’était pas encore sensiblement remonté en mai, lorsque seules les terrasses avaient rouvert (potentiellement à cause des mauvaises conditions météorologiques), la réouverture des espaces intérieurs en juin a permis une reprise vigoureuse.

Les autres secteurs

Dans une moindre mesure, le chiffre d’affaires s’est aussi amélioré dans les autres branches d’activité sévèrement touchées, notamment les agences de voyages, le transport routier de passagers, le transport aérien, les professions de contact non médicales et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs.

L’ERMG signale que nombre d'entreprises font face à des problèmes de recrutement et d'approvisionnement.

Le rétablissement progressif du chiffre d’affaires s’est poursuivi, en outre, dans la plupart des autres branches d’activité, où il se situe quasiment au niveau qu’il aurait atteint sans la crise sanitaire.

Seules la vente au détail alimentaire et la vente au détail non alimentaire ont fait état d’une dégradation de leur chiffre d’affaires, mais cette évolution pourrait être due à des effets de composition au sein de l’échantillon, précise l’ERMG.

Goulets d'étranglement

L’ERMG signale, enfin, que nombre d'entreprises font face à des problèmes de recrutement et d'approvisionnement. Ce sont les goulets d'étranglement au niveau de l'offre et qui peuvent potentiellement freiner la reprise économique. Le problème est particulièrement marqué en Flandre où une entreprise sur deux indique que ses approvisionnements sont modérément à fortement perturbés.