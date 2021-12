L'indice pivot est dépassé, nouvelle indexation des salaires en vue

L'inflation passe de 5,64% à 5,71% en décembre, selon le SPF Économie. Cette forte hausse des prix est due, à nouveau, aux prix élevés de l'énergie. L’inflation de l’énergie s’élève ainsi à 41,98%, contre 46,40% le mois dernier et 30,86% en octobre. Ainsi, le gaz naturel coûte 97% de plus qu'il y a un an. Mais il a diminué en moyenne de 8,4% par rapport au mois de novembre. Pour l'électricité, la hausse est de 44% sur un an et pour le prix du gasoil de chauffage, l'augmentation est de 33% en un an. Les carburants coûtent 22,6% de plus qu'en décembre 2020.