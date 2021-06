La Belgique a-t-elle 10 milliards à gagner dans une taxe G7?...

C’est ce qu’on pourrait conclure en lisant le premier rapport de l’EU Tax Observatory, mais le diable se cache dans des détails que le G7 ne précise pas.

L’accord sur la fiscalité internationale intervenu samedi entre les membres du G7 a très vite été qualifié d’historique. C'est notamment le terme qu'a employé le grand argentier belge Vincent Van Peteghem, lisant dans le communiqué des Sept "un pas important dans la lutte contre l'évitement fiscal et les paradis fiscaux". Et pour le trésor public belge en particulier?

Saut de gazelle ou de puce

Avant de parler des milliards que la mesure pourrait rapporter à la Belgique si elle passait la rampe du G20, une halte s’impose avec Mathieu Parenti, spécialiste de la taxation des multinationales à l’ULB, qui souligne que les Sept sont avares de détails alors que «la taxation est un des domaines dans lesquels le détail est plus important que l’annonce de départ».

"Dans un cas, c’est un coup d’arrêt pour un paradis fiscal comme l’Irlande, dans l’autre pas du tout." Mathieu Parenti Université libre de Bruxelles

On rappelle le gros morceau du compromis présenté samedi: un taux minimum d’imposition pour les multinationales serait fixé à 15% par pays. Si une juridiction taxe la multinationale à un taux inférieur, alors le pays où se trouve sa maison-mère pourrait récupérer la différence.

Un des points d’interrogation à lever est celui de l’effectivité de ce taux. "L’OCDE voulait permettre des déductions si les profits réalisés sont réinvestis: pour elle, le problème est l’évasion fiscale, pas la concurrence fiscale pour l'investissement. Les États-Unis de Joe Biden, eux, voulaient mettre un cran d’arrêt. Aujourd’hui, on parle de""au moins 15%", mais on ne sait pas à quoi ce taux serait appliqué", poursuit Mathieu Parenti. Or effectif ou pas, "dans un cas, c’est un coup d’arrêt pour un paradis fiscal comme l’Irlande, dans l’autre pas du tout". Pour garder l’exemple irlandais, passer à 15% selon qu’on vient d’un taux effectif de 4% ou d’un taux statutaire de 12,5%, c’est faire un saut de gazelle ou un saut de puce.

Des milliards pour la Belgique

Difficile donc, à ce stade, d’évaluer la portée d’un tel accord s’il venait à s’imposer. Dans un rapport publié le 4 juin, l’EU Tax Observatory, laboratoire de recherche indépendant fraîchement émoulu, estimait à environ 50 milliards d'euros les revenus fiscaux additionnels qu'un taux minimum de 15% rapporterait aux membres de l'Union européenne. L’estimation se base sur le "déficit fiscal" des multinationales: la différence entre ce qu'on estime qu'elles paient et ce qu'elles paieraient si elles étaient sujettes à un taux minimum effectif et uniforme dans chaque État.

Lire aussi | L'Europe cherche son équilibre face à la taxe mondiale de Biden

"Les conséquences d’un taux minimum d’imposition sont difficiles à évaluer : on n’a pas de visibilité sur l’attitude des pays partenaires, la réaction des paradis fiscaux." Mona Barake EU Tax Observatory

Pour évaluer le revenu potentiel de l'opération pour un pays, on additionne pour chacune des multinationales qui y siègent la différence entre le taux effectif qu'elles paient dans d’autres pays et le seuil de 15%. La Belgique pourrait ainsi espérer 10,5 milliards d’euros par an avec le seuil que propose le G7 s'il est bien "effectif".

Un chiffre qui serait revu à la baisse si les autres pays décidaient de relever leur taux effectif pour récupérer des rentrées fiscales qui sans ça seraient perçues ailleurs. "Les conséquences d’un taux minimum d’imposition sont difficiles à évaluer: on n’a pas de visibilité sur l’attitude des pays partenaires, la réaction des paradis fiscaux. Mais à court terme, je ne m’attends pas à ce qu’ils augmentent tout à coup leurs impôts", indique Mona Barake, co-auteure du rapport.

Après le signal politique fort du G7, on attend donc les détails. Sur ce taux minimum et sur l’autre volet de l’accord en préparation, plus anecdotique sur le plan des rentrées, mais révolutionnaire en ce qu’il doit adapter le système fiscal à l’économie dématérialisée. Le G20 tentera de boucler un accord à Venise le mois prochain.