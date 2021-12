La Belgique reste très dépendante de l'étranger pour certains produits

Afin de cartographier cette fameuse dépendance, le SPF Économie s'est penché en détail sur nos importations, en particulier celles provenant des pays non membres de l'Union européenne. Cette analyse, commandée par le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), a été menée aux niveaux complémentaires des secteurs et des produits .

Au niveau sectoriel, elle conclut que nous dépendons "fortement", à l'instar de nos principaux partenaires commerciaux - Allemagne, France et Pays-Bas -, des importations dans le cadre de nos processus de production . D'accord, mais de qui dépend-on exactement? "L’industrie belge dépend essentiellement d’intrants issus des autres pays membres de l’Union européenne, toutefois 38 % de nos importations sont d’origine hors Union européenne , dont 9% de l’Asie du Sud et du Sud-Est", souligne ce rapport.

158 produits stratégiquement importants

Dans une seconde phase, ces 359 produits ont été testés afin d’identifier leur importance stratégique. Il s’agit, par exemple, de produits liés à la sécurité, à la santé publique, ou encore à la transition vers une économie plus numérique et durable. Résultat? Il reste 158 produits qui sont d’importance stratégique et pour lesquels nous sommes dépendants. Ce sont principalement des produits chimiques, des métaux, des combustibles, des matières plastiques et du caoutchouc.