La bourse et l'immobilier absorbent l'épargne forcée de la pandémie

Ces enquêtes s'attachent d'abord à connaître les raisons de la propension inhabituelle à épargner pendant la pandémie et les caractéristiques des ménages qui ont épargné plus que d'habitude.

Il s'agit d'abord d'épargne dite de précaution: les ménages mettent de côté en raison d'une incertitude accrue quant à leur emploi ou leur revenu . Mais cette raison s'est avérée en réalité assez secondaire. C'est surtout l'impossibilité de consommer suite au confinement et aux magasins fermés qui a fait gonfler le bas de laine des ménages. En 2020, la consommation des ménages a chuté de plus de 8%. C'est le repli le plus marqué de toutes les composantes de la demande au cours de l'année.

Dualisation accrue

Parmi ceux-ci, les ménages aisés sont logiquement ceux qui ont le plus épargné, contrairement aux ménages moins nantis qui sont le plus souvent dans l'incapacité d'épargner. Parmi ces derniers, on trouve beaucoup d'indépendants, des chômeurs temporaires et des jobistes, trois catégories de personnes lourdement impactées économiquement par les mesures de confinement. En ce sens, la pandémie a accentué la dualisation au sein de la société.