La confiance des consommateurs au plus haut depuis 20 ans

La confiance des consommateurs a continué de se renforcer en juin, atteignant son niveau le plus élevé depuis mars 2001 , indique, ce lundi, la Banque nationale (BNB).

La confiance des consommateurs s'est fixée à +8, là où elle était de -19 il y a un an, et même de -26 en août dernier. Depuis, elle a progressivement remonté, même si elle était encore de -10 en janvier dernier.

Tout comme en mai, les prévisions macroéconomiques se sont nettement améliorées en juin. La confiance des consommateurs avait déjà augmenté de dix points le mois dernier , pour ce qui était alors l'une des plus fortes augmentations jamais enregistrées.

Moins d'inquiétudes pour l'emploi

Entre-temps, des signaux économiques positifs ont également été émis. La Banque nationale s'attend ainsi à ce que l'économie belge retrouve son niveau pré-crise d'ici à la fin de l'année, soit plus de six mois plus tôt que prévu.