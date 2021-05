La confiance des consommateurs remonte en flèche

Les attentes des ménages concernant l’état du marché de l’emploi et de l’économie en général ont fait grimper la confiance des consommateurs de 10 points en mai.

La progression de l’indicateur de confiance d'avril à mai figure parmi les plus importantes jamais enregistrées , se chiffrant à 10 points, indique la Banque nationale de Belgique ce vendredi.

Alors que cet indice se situait à -6 points en avril, ayant chuté de deux points après mars, il est remonté à 4 points ce mois-ci, son niveau le plus élevé depuis janvier 2018. Son plus bas niveau des douze derniers mois avait été atteint en août 2020 (-26 points). Ces chiffres sont tirés d'un sondage réalisé entre le 3 au et le 17 mai.