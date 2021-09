La confiance patronale minée par les problèmes d'approvisionnement

La confiance des chefs d’entreprise en Belgique s’est contractée pour le deuxième mois d’affilée. C’est la première fois depuis avril 2020 et le début de la pandémie que le principal indicateur de la Banque nationale de Belgique (BNB) faiblit deux mois de suite.

Entre juillet et septembre 2021, l’indice synthétique a chuté de 6 points, passant de +10,1 à +4 points.

L’érosion de la confiance patronale est principalement imputable à l’industrie manufacturière et aux services aux entreprises. Les chefs d’entreprise "émettent un jugement moins favorable concernant leur carnet de commandes et le niveau de leurs stocks" , explique la BNB.

Ce constat renvoie aux tensions importantes au niveau de l’offre, avec des difficultés d’approvisionnement et des pénuries de matières premières et de composants. Ainsi par exemple, la production a été stoppée pendant quatre jours fin août à l'usine Volvo Trucks à Gand. En cause, une pénurie de puces électroniques.