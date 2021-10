La consigne sur nos canettes, c'est pour quand?...

En Wallonie, on attend le rapport de l'évaluation du projet de prime de retour sur les canettes abandonnées dans la nature. Rédigé par Be WaPP (l'ASBL regroupant Fost Plus, Fevia Wallonie et Comeos), il sera présenté au Parlement wallon le 19 octobre. Une douzaine de communes ont participé à ces reprises de canettes abandonnées dans la nature, avec un "encouragement" de 5 cents par retour. Il ne s'agissait donc pas d'un véritable système de consignes.