La consultation chez le médecin passera à 30 euros minimum

Soutien des généralistes

Plusieurs éléments sont favorables aux médecins dans ce nouvel accord. "Nous avons obtenu la consultation à 30 euros pour les généralistes et spécialistes qui étaient encore en dessous de ce montant. Mais ce sera pour 2024", explique le président de l'Absym. Pour l'instant, les consultations les plus basses sont à 27,06 euros chez les médecins conventionnés. Les spécialistes qui sont déjà au-dessus de ce montant seront aussi revalorisés.

Un financement de 160 millions est alloué au DMG, le dossier médical global . Celui-ci devra désormais être plus complet. En outre, le prix plus élevé de ces DMG pour les malades chroniques voit son champ élargi: la tranche d'âge est élargie de 35 à 85 ans , contre 55-75 ans actuellement. Le surcoût sera donc à la charge de l'Inami.

"Il s'agit d'une très grosse avancée qui permettra de financer correctement le médecin et les hôpitaux, et qui permettra de supprimer les suppléments pour les patients en chambre individuelle."

La réforme des nomenclatures devrait progresser, avec un plan du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui devrait être présenté à la mi-janvier. Le président de l'Absym s'en réjouit: "On définira enfin de façon claire la part médico-technique et du personnel d'une part, et la part médicale proprement dite. Ce ne sera plus du cas par cas, selon les hôpitaux. Il s'agit d'une très grosse avancée qui permettra de financer correctement le médecin et les hôpitaux, et qui permettra de supprimer les suppléments pour les patients en chambre individuelle." L'aboutissement de cette réforme est prévu en 2024.