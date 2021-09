La crise a accentué la dualisation parmi les entreprises

Malgré les mesures de soutien, 16% des entreprises en Belgique ont subi des pertes financières sévères au cours de la crise sanitaire . C’est ce que montre une étude de la Banque nationale (BNB), publiée dans sa Revue Economique de septembre et qui indique que "la crise du Covid‑19 a plus lourdement impacté une plus grande fraction d’entreprises que la crise financière de 2008-2009".

Disparités

Ce qui caractérise surtout cette crise, ce sont les disparités entre les entreprises et les secteurs. Ainsi, les entreprises qui sont sorties gagnantes de la crise ont réalisé des ventes légèrement supérieures à celles enregistrées par des sociétés prospères en temps normal. De leur côté, les entreprises qui ont subi des contreperformances durant cette crise ont nettement plus accusé le coup que des sociétés en difficultés en période normale.

On note aussi de fortes disparités selon les branches d'activité. Les secteurs de l’horeca, des arts et spectacles et des services aux personnes ont enregistré les moins bonnes performances. "On estime qu’en moyenne, chaque jour de restriction d’activité a réduit le chiffre d’affaires de 0,26 %", peut-on lire.