La crise a incité les Belges à prendre leur pension anticipée

En 2020, les Belges ont été plus nombreux à prendre leur pension avant d’avoir atteint l’âge légal. Ce n’est pas sans impact sur le montant de la pension.

En 2020, plus du tiers des travailleurs du privé et de la moitié des indépendants qui ont pris leur pension l’ont fait avant d’avoir atteint l’âge légal (65 ans). Dans l'horeca, ils sont même sept sur dix à avoir pris leur pension avant l'heure. Globalement, les pensions anticipées ont augmenté de 11,6% chez les salariés et de 3,9% chez les indépendants, selon le prestataire de services RH Acerta. Un évident effet de la crise puisque les conditions de départ à la pension n’ont pas changé entre-temps.