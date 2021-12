La crise sanitaire a gonflé les prix de l’immobilier de 10%

Statbel , de son côté, a enregistré, entre le deuxième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021, soit jusqu’à fin septembre, une augmentation du prix médian de 13% pour les maisons et de 12% pour les appartements.

Autre fait notable, alors que Bruxelles et la Flandre étaient en tête du marché concernant l’évolution annuelle des prix avant la crise sanitaire, le classement se retrouve totalement inversé depuis la crise du coronavirus. " La Wallonie se place en tête avec 11,1% d’augmentation de prix depuis avril 2020, suivie de la Flandre, avec 10,5% et enfin Bruxelles, relativement stable, avec +7,4%.

Les zones qui semblaient être plus en retrait jusqu’à présent semblent donc être les grandes gagnantes de demain", explique Immoweb. Ces hausses de prix différentes sont encore plus marquées au niveau provincial. C’est la province du Luxembourg qui enregistre la hausse la plus forte sur cette période de crise sanitaire, avec des prix ayant grimpé de 17,6%, alors que la province du Brabant wallon note une augmentation de l’ordre de 8,4%, soit la plus "faible" de l’ensemble du territoire wallon.