La deuxième vague de la pandémie a aggravé les pertes d’emploi

Fin 2020, on dénombrait 39.000 emplois salariés en moins que fin 2019. L’horeca, le secteur du voyage, les jeunes et les plus de 60 ans paient le plus lourd tribut.

La deuxième vague de la pandémie, qui a frappé au cours de la deuxième moitié de l’année 2020, a entraîné la disparition de 39.000 emplois salariés en Belgique. Cela témoigne d’une aggravation de la crise par rapport à la première vague, au printemps 2020, où les pertes d’emploi ont été limitées à 32.000.

C’est ce que montre une étude réalisée par l’institut HIVA de la KU Leuven, spécialisé dans l’étude du marché du travail. L’originalité de cette étude est de mettre en lumière les dynamiques sous-jacentes aux soldes nets utilisés par les statistiques officielles (BNB, ONEm, etc.), en pointant les entrées et les sorties sur le marché du travail.

Ces 39.000 emplois perdus font suite aux 61.000 emplois nets créés durant l’année 2019. La pandémie a donc potentiellement coûté 100.000 emplois.

Derrière ces chiffres, les flux témoignent d’un recul des embauches et d’un quasi statu quo au niveau des sorties du marché du travail, grâce surtout au chômage temporaire.

L’impact de la crise se fait surtout sentir dans les chiffres des entrées sur le marché du travail.

Le flux sortant en 2020 est en effet resté similaire à la dynamique mesurée sur la même période de l'année 2019 : 669.974 travailleurs ont quitté leur entreprise (volontairement, licenciement, départ à la retraite). L’impact de la crise se fait surtout sentir dans les chiffres des entrées sur le marché du travail : 630.962 personnes ont intégré une entreprise en 2020, soit 15% de moins qu’en 2019.

-15% Fin décembre 2020, les embauches étaient 15% inférieures au niveau de fin 2019.

La Wallonie moins touchée

Au niveau des régions, les sorties du marché du travail n’ont pas beaucoup bougé. Par contre, les entrées ont davantage baissé à Bruxelles (-18%) et en Flandre (-15%) qu’en Wallonie (-11%). "La baisse des recrutements dans l'horeca, le commerce de détail et les services de soutien est particulièrement sensible à Bruxelles et en Flandre", explique Tim Goesaert, chercheur au HIVA. À cela s’ajoute un secteur public et non marchand plus important en Wallonie, ce qui permet de mieux amortir la crise.

Au niveau sectoriel, la construction, la pharma, l’alimentation et la chimie ont bien performé, au contraire de l’assemblage automobile et de la métallurgie qui ont connu leurs premiers problèmes d’approvisionnement en matières premières. Les secteurs les plus touchés par la deuxième vague sont l’horeca (baisse des embauches de 55% sur un an au quatrième trimestre 2020), les agences de voyages (-63%) et le secteur aérien (-75%).

Jeunes et travailleurs âgés paient la note

Les travailleurs les plus touchés sont les 15-21 ans (-18% d’entrants sur le marché du travail) et les plus de 60 ans (-20%). Pour ces deux catégories, la situation s’est aggravée entre juin et décembre 2020. "Ils sont nombreux à travailler dans l’horeca et la culture notamment avec des flexi-jobs qui complètent le premier emploi à temps partiel ou qui permettent au contraire d’atterrir en fin de carrière en restant actif", observe Tine Vandekerkhove, chercheuse à l’institut HIVA. Comme les flexi-jobs n’ont pas droit au chômage temporaire, ils quittent le marché du travail en période de crise.

"Le politique pourrait concentrer le chômage temporaire sur les secteurs où l'impact est durable tant que la pandémie se poursuit." Ludo Struyven Professeur à la KU Leuven

Qu’en sera-t-il en 2021 ? Une légère amélioration semble pour l’heure se dessiner au premier trimestre (+1% d’emplois salariés). La suite dépendra des variants du virus mais aussi du scénario de sortie des mesures de soutien. Pour Ludo Struyven, professeur à la KU Leuven et responsable de la recherche au HIVA, "un phasing-out différencié selon les secteurs d’activité serait une idée défendable", ceci afin de limiter la casse sociale. "Le politique pourrait concentrer le chômage temporaire sur les secteurs où l'impact est durable tant que la pandémie se poursuit, comme le secteur de l'aviation ou du tourisme."