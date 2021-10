La douane belge accusée de zèle répressif

Les entreprises belges déplorent le zèle répressif de la douane belge qui s’exprime par de lourdes amendes pour de simples erreurs administratives. Résultat: les flux logistiques sont donc réorientés vers l’étranger.

L’université d’Anvers organisait jeudi une journée d’étude sur la révision de la politique de sanctions de la douane belge, considérée par les entreprises de notre pays comme la plus sévère en Europe. Le gentlemen’s agreement conclu il y a quelques années entre l’organisation patronale Voka, le secteur de l’expédition et les agences maritimes semble, en effet, ne pas avoir été suivi d’effets notables. L’accord du gouvernement prévoit ainsi une réforme de la politique de sanctions de la douane.

5.000 euros La moindre erreur administrative dans une déclaration à la douane peut conduire à une amende allant jusqu'à 5.000 euros.

"La douane belge est beaucoup trop sévère", avance Jef Hermans, le patron de l’entreprise de services douaniers Portmade, l’un des principaux opérateurs au Benelux. "Pour la moindre erreur administrative dans votre déclaration, elle vous inflige une amende de 125 à plus de 5.000 euros. La Belgique se montre ainsi beaucoup plus sévère que nos voisins. Aux Pays-Bas, la douane applique une approche beaucoup plus constructive. L’entreprise qui commet des erreurs se voit proposer un parcours de remédiation et, en cas de réussite, ne reçoit aucune amende. La douane belge ne l’entend pas de cette oreille. Chaque erreur est sanctionnée immédiatement. Ainsi, au cours des trois années écoulées, nous n’avons payé aucune amende aux Pays-Bas, mais un total de 300.000 euros en Belgique, que nous avons pu heureusement répercuter sur nos clients."

Fuite des flux de marchandises

Jef Hermans soulève depuis plus de dix ans la question de la répression excessive de la douane belge.

"L’administration belge cherche apparemment surtout à remplir les caisses de l’État." Jef Hermans Patron de Portmade

"Alors que les douanes des pays voisins estiment avoir pour mission essentielle de faciliter le travail des entreprises, l’administration belge cherche apparemment surtout à remplir les caisses de l’État", avance-t-il.

Résultat: de nombreuses entreprises partent à l’étranger pour faire entrer ou sortir leurs marchandises. "Je suis certain que la politique répressive de la douane impacte négativement les flux logistiques ici. Les entreprises vont en France ou aux Pays-Bas parce que leur douane contribue à la recherche de solutions."

Jef Hermans est convaincu que la direction de la douane - avec à sa tête l’administrateur général Kristian Vanderwaeren - comprend la nécessité d’une approche moins sévère. "Mais la douane est un gros paquebot qui n’a pas dévié sa route depuis des années. Prendre un autre cap exige un changement de mentalité. La douane belge applique la loi à la lettre. Si vous avez le malheur d’indiquer une dénomination incomplète pour un chargement - vous mentionnez des tables et des chaises, en oubliant les tables d’appoint - vous risquez une amende directe de 250 euros. Le comble du pinaillage."

Lire aussi La douane belge saisit un montant record de cash illégal

Partenaires

Jef Hermans souhaite simplement que ce service public, "pour lequel nous payons tous", considère l’association des expéditeurs comme des partenaires. "Nous ne ménageons pas notre peine pour signaler des envois suspects, effectuer des screenings et lutter contre le trafic de drogues, de contrefaçons et de biens à l'origine douteuse. Nous utilisons tous types de plateformes pour partager des informations sur les marchandises qui entrent et sortent du pays. Mais dès qu’une erreur est commise dans une déclaration, la douane nous tombe dessus."

"Chaque infraction douanière est passible de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel", explique Jan Van Wesemael, expert en matière de douanes auprès du Voka. "Sauf si vous acceptez de payer sans moufter. Parce que si vous n’acceptez pas la transaction à l’amiable, la moindre erreur administrative vous envoie devant le tribunal correctionnel. De surcroît, les amendes infligées sont parfois dix fois supérieures aux montants appliqués chez nos voisins."

"Les CEO des entreprises américaines et japonaises qui font appel aux services de logisticiens belges courent même le risque de se retrouver en prison." Jan Van Wesemael Expert douane au Voka

"Chaque jour, il nous revient des histoires de logisticiens qui demandent à leur client quelques centaines d’euros pour leurs services douaniers et qui se voient infliger ensuite des amendes de 10.000 à 100.000 euros. Et les CEO des entreprises américaines et japonaises qui font appel à eux courent en permanence le risque de se retrouver en prison."

Code Napoléon

Selon Jan Van Wesemael, une erreur administrative est très vite arrivée. "Notre droit pénal en matière douanière est fondé sur le Code Napoléon qui remonte au XIXe siècle. La déclaration de marchandises recourt à pas moins de 18.000 codes. Ainsi, lorsque vous exportez un métier à tisser constitué d’une centaine de composants différents, vous courrez le risque de ne pas mentionner "boulon" au code "boulon" mais au code "composant de machine", avec une amende administrative à la clé."

"Les entreprises actives chez nos voisins nous disent régulièrement qu’ils remplissent la même déclaration dans chaque pays, mais ne sont sanctionnées qu’ici." Stephan Vanfraechem Alfaport

"C’est comme si la douane belge ne comprenait pas que les erreurs administratives sont le plus souvent non intentionnelles", souligne Stephan Vanfraechem d’Alfaport, la plateforme des acteurs du port d’Anvers. "Les entreprises actives chez nos voisins nous disent régulièrement qu’ils remplissent la même déclaration dans chaque pays, mais ne sont sanctionnées qu’ici."

Aucun laissez-passer

L’accord conclu entre le Voka et l’administration des douanes prévoit pourtant qu’une infraction ne doit pas amener immédiatement son auteur au tribunal et qu’une entreprise doit avoir la possibilité de rectifier son erreur. "En pratique, cela n’arrive pas souvent", fait remarquer Stephan Vanfraechem. "Aux Pays-Bas, la 'mission statement' de la douane consiste à 'soutenir les entreprises et à faciliter les flux de marchandises'. C’est une tout autre approche qu'en Belgique. Mais que ce soit bien clair: nous ne plaidons pas pour un laissez-passer. La fraude doit être punie."