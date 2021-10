La Fédération Wallonie-Bruxelles promet un milliard d'euros supplémentaire pour rénover les écoles

Les discussions autour du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont abouti. Le déficit pour 2022 sera réduit et passera sous le milliard d'euros.

Des investissements importants seront consacrés aux bâtiments scolaires: un milliard d'euros sera ajouté en vue de leur rénovation au cours des 10 prochaines années , "avec un impact de zéro sur le budget de 2022. L'objectif est de pouvoir doter une structure de ce milliard, a priori le fond Écureuil revu et corrigé ", selon Frédéric Daerden.

"On sort un milliard et il n'y a pas un cent dans le budget 2022", s'est étonné le député André Antoine (cdH). "Quel sera le rythme de décaissement? Et les coûts de couverture?"