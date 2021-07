La fin du "marathon" covid agite la Vivaldi

"Nous courons un marathon depuis plus d'un an. Ce serait stupide de s'arrêter à cinq mètres de l'arrivée. Il faut que tout le monde soit sorti de la crise avant de s'arrêter", a déclaré Thomas Dermine mardi matin sur les ondes de la VRT. La question posée au secrétaire d'État PS à la Relance? L'avenir des aides fédérales qui soutiennent les entreprises et les travailleurs touchés par les effets de la pandémie sur l'économie. On le sait, ce débat est sous-jacent au sein de la majorité fédérale depuis que le gouvernement De Croo s'est mis d'accord pour mettre un terme à une politique d'aide indiscriminée - on parle surtout du chômage temporaire et du double droit passerelle - à la fin du mois de septembre. Le PS plaide pour un "phasing out" en douceur pour, justifie Thomas Dermine, que la fin du soutien public ne soit pas mortellement brutale pour certains secteurs et que cela ne pèse in fine sur le budget.