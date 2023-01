La ligne spéciale Pension ne répondra plus l'après-midi

À partir du 30 janvier prochain, la ligne qui permet d'obtenir des informations sur sa pension ne sera plus accessible qu'en matinée.

L'accès à la ligne spéciale Pension, joignable au numéro 1765, risque d'être bientôt encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà. En effet, à partir du 30 janvier, ce numéro d'information et les bureaux, accessibles sur rendez-vous, seront fermés l’après-midi, avertit le Service fédéral des pensions.