La reprise économique est doublement freinée. Jusqu'à quand?...

La reprise économique est entravée par des pénuries d'approvisionnement et un manque de bras. Une enquête se penche sur le poids et la durée de ces problèmes.

"La reprise est au rendez-vous, les entreprises perçoivent une augmentation de 9% de leur chiffre d'affaires, en termes nominaux, en octobre 2021 comparé à octobre 2019". Le constat général tiré de la dernière enquête de l'Economic risk management group (ERMG) est positif.

Cette tendance générale cache cependant des malaises importants. Ils sont analysés par le groupe mis sur pied en mars 2020 pour analyser les conséquences de la crise sanitaire sur l'économie.

Reprise hétérogène

"La plupart des secteurs sont dans le vert", précise Geoffrey Minne, économiste à la Banque nationale de Belgique (BNB) qui a coordonné l'enquête menée auprès de 2.000 entreprises avec une série de partenaires (Beci, SNI, UCM, FEB, Unizo, UWE, etc.). Deux secteurs s'en sortent particulièrement bien: celui de l'information et de la communication (chiffre d'affaires en hausse de 38% en deux ans), et celui de l'immobilier (+33%).

"On reste dans une période de fortes turbulences." Geoffrey Minne Économiste à la BNB

"Mais on voit une hétérogénéité fort marquée", nuance Geoffrey Minne. Les petites entreprises vivent souvent une reprise difficile et certains métiers, comme la vente au détail non alimentaire, l'horeca ou les agences de voyages, présentent toujours un chiffre d'affaires inférieur à celui d'il y a deux ans. "Cela est dû aux changements d'habitude, mais aussi à la crainte de l'épidémie. On reste dans une période de forte turbulence", lâche encore Geoffrey Minne.

À quand l'éclaircie?

Persistent aussi, s'aggravent même, le manque de bras pour relancer la machine et les problèmes d'approvisionnement.

4% Le manque d'approvisionnement pèse à hauteur de 4% dans le chiffre d'affaires des entreprises.

En moyenne la pénurie de main-d'œuvre pèse à hauteur de 5% dans le chiffre d'affaires. L'horeca, la construction ou le transport en souffrent particulièrement. Le manque d'approvisionnement, qui pèse pour 4%, touche davantage la vente en gros, la vente au détail non alimentaire, la construction et l'industrie manufacturière.

Plus de 80% des entreprises de ces secteurs se plaignent de problèmes d'approvisionnement et 13% seulement espèrent la fin de ce souci d'ici à la fin de l'année. Trois quarts des boîtes sondées voient une éclaircie courant 2022 tandis que certaines craignent que cela ne dure jusqu'en 2023, voire au-delà.

Les répercussions de ces problèmes finissent par atteindre les consommateurs, avec des prix de vente à la hausse. Pierre Wunsch, le gouverneur de la BNB, estime qu'une inflation de 4% sera "temporaire, mais il n'est pas impensable de continuer avec une inflation de 2%" à plus long terme.

"On sera de plus en plus dépendant de forces de travail non belges, ce qui représente une vulnérabilité, on l'a vu avec le covid." Piet Vanthemschen Coprésident de l'ERMG

Pénurie de main-d'oeuvre à long terme

La pénurie de personnel touche plus d'une entreprise sur deux, et surtout la Flandre. Les patrons mettent en place des stratégies, telles que des augmentations ou des primes pour retenir le personnel, des salaires plus attractifs pour les postes ouverts, des conditions de travail plus flexibles.

"On sera de plus en plus dépendant de forces de travail non belges, ce qui représente une vulnérabilité, on l'a vu avec le covid", s'inquiète Piet Vanthemschen, l'ancien patron du Boerenbond et coprésident de l'ERMG avec Pierre Wunsch.

L'économie belge est partie pour connaître une pénurie de personnel à long terme. "Il faut mettre l'accent sur le fonctionnement du marché du travail", implore le gouverneur de la BNB. "Il faut réfléchir à l'impact du télétravail, au fait que des gens se sont retirés du marché, ont changé de style de vie..."