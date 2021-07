La reprise économique s’accélère

La croissance est plus prononcée dans les services (1,4%) que dans l’industrie (1,1%) et la construction (0,5%). La bonne tenue des services s’explique par la levée progressive des mesures de restriction sanitaires. L’horeca reçoit à nouveau des clients en terrasse depuis le mois de mai et à l’intérieur depuis le mois de juin. Les salles de fêtes, centres de fitness, cinémas et théâtres ont également rouvert leurs portes.