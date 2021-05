La Vivaldi s'attaque à l'économie de l'après-crise

La reprise se profile, mais le niveau des dépenses publiques devrait atteindre des sommets de façon durable. Le gouvernement amorce le débat socio-économique.

Alors que l'évolution de la pandémie se fait plus favorable jour après jour, le gouvernement fédéral entend sortir plus concrètement de la séquence sanitaire et attaquer la suite. Il s'agit, non plus seulement d'investissement, mais de relance économique au sens large. Un débat socio-économique qui sera forcément idéologique. Un premier tour de discussion est programmé ce lundi soir, en conseil des ministres restreint – le kern, rassemblant le Premier ministre et ses vice-Premiers – auquel est associé Thomas Dermine (PS), secrétaire d'État à la Relance ainsi que Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale (BNB). Ce dernier est de porteur nouvelles contrastées. La reprise de l'économie est à nos portes, mais les perspectives budgétaires se sont considérablement assombries.

"Nous sommes dans un schéma de reprise en V assez prononcé." Une source gouvernementale

Au rayon des bonnes nouvelles, le PIB 2021 serait inférieur de 4% par rapport au PIB d'avant crise (2019). Ce qui n'est pas si mal si on se rappelle qu'au premier semestre 2020, il avait chuté de 10%, toujours par rapport à 2019. Tandis qu'une grande majorité des ménages n'ont pas eu à déplorer des pertes de revenus à l'occasion de cette crise. Des ménages qui ont tendance à rattraper largement leur retard de consommation à mesure que sont levées les mesures sanitaires. "Nous sommes dans un schéma de reprise en V assez prononcé", confirme une source gouvernementale. Sur cette base, plusieurs sujets occupent les esprits. Les voici.

La fin du baxter

Cette question revient à intervalle régulier tant au sein de l'opposition que dans les rangs de la majorité. Quel soutien apporter aux secteurs qui resteront en difficulté une fois le gros de mesures sanitaires levé? Il s'agit de préparer l'économie à la fin du "baxter" des aides publiques, en l'occurrence le double droit passerelle et le chômage temporaire qui viennent d'être prolongés jusqu'au 30 septembre. "On n'ira pas au-delà tout en continuant à soutenir les secteurs qui sont dans l'impossibilité de reprendre", dit-on dans l'entourage du gouvernement. Dans un contexte de hausse spectaculaire de la confiance des consommateurs et des entreprises, mais également d'un taux d'épargne important (22%), la relance viendra en grande partie de la mobilisation de l'épargne privée et non plus de la dépense publique.

55,1% À politique inchangée, le niveau de dépenses publiques devrait atteindre 55,1% du PIB en 2023.

C'est du moins un discours tenu plus à droite du gouvernement où l'on entend aussi que si dépenses publiques il doit y avoir, ce doit plutôt être en faveur des entreprises afin d'entretenir la confiance des travailleurs en l'avenir, et donc soutenir la consommation. Au PS, on dit "attention". Aussi énorme soit-elle, cette épargne cache des inégalités qui nécessiteront sans doute un plan plus large à vocation sociale, là aussi, pour soutenir la demande intérieure. On est dans un clivage gauche-droite classique.

Hausse structurelle des dépenses publiques

La dette augmente (115% du PIB), le déficit se creuse à hauteur des dépenses engagées par l'État pour sauver l'économie. C'est attendu. Mais à politique inchangée, le niveau de dépenses publiques devrait atteindre 55,1% du PIB en 2023, soit au moment où la situation économique se normalisera (notamment au niveau du taux de croissance). C'est préoccupant. Pour info, en 2017, ces dépenses publiques s'établissaient à 47,9%. On assiste donc à une hausse inédite qui s'avère structurelle. Comment revenir, par exemple, sur les hausses de dépenses en matière de santé? Le volet budgétaire de la discussion sera donc primordial avec une attention particulière sur les effets de l'inflation sur la politique monétaire et donc sur le coût du financement de la dette.

Les pénuries de main-d'œuvre

L'Echo l'a déjà souligné, le manque de main-d'œuvre risque de freiner la dynamique de la relance. C'est surtout vrai dans le secteur de la construction qui sera un pilier de la politique d'investissement de l'État belge. "C'est une formidable opportunité pour former nos jeunes", entend-on au PS. Car attention, traditionnellement, pour faire face à ses besoins, la Belgique a souvent recours à des travailleurs détachés dont un nombre significatif sera sans doute mobilisé par les plans de relance de leurs pays d'origine. Mais ce problème de pénuries dépasse largement le secteur de la construction, dit-on, et nécessitera une stratégie solide.

3,5% L'objectif du gouvernement est de porter le taux d'investissement public à 3,5 % du PIB en 2024.

Voilà pour les principaux débats politiques attendus. Le gouvernement fédéral devra en outre se mettre d'accord sur le milliard d'euros à engager en vue d'atteindre son objectif de 3,5% de PIB d'investissements publics en 2024. Le PS entend également lancer une discussion sur une éventuelle coordination interfédérale de la politique industrielle à mener durant les prochaines années.

