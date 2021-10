Le chômage recule partout, surtout en Flandre

C’est chez les jeunes que le chômage a le plus diminué. Parallèlement, les offres d’emploi se multiplient.

Avec la reprise qui s’accélère, le chômage a diminué dans les trois régions du pays au mois de septembre. En Wallonie, le nombre de chômeurs a baissé de 5,4% depuis septembre 2020. À Bruxelles, on note une diminution de 3,9%. En Flandre, la baisse du nombre de chômeurs sur un an est nettement plus prononcée, atteignant 15%.

12,6% On a un taux de chômage de 12,6% de la population active en Wallonie, de 15,4% à Bruxelles et de 6,1% seulement en Flandre.

En chiffres absolus, la Wallonie comptait, fin septembre, 201.797 chercheurs d’emploi, Bruxelles, 88.260 et la Flandre, 192.324. Ce qui donne un taux de chômage de 12,6% de la population active (20-64 ans) en Wallonie, de 15,4% à Bruxelles et de 6,1% seulement en Flandre.

En Wallonie, les catégories qui voient le plus fort recul du chômage sont les moins de 25 ans (-7%) et les 25-30 ans (-7,4%). À Bruxelles, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a baissé de 11% et est passé sous la barre des 10.000 personnes fin septembre. En Flandre, la baisse du chômage est de 22% chez les moins de 25 ans. Mais la plus importante baisse en Flandre s’observe chez les demandeurs d’emploi qui recherchent depuis moins d'un an (-26%).

Offres d’emploi en hausse

"Les besoins de main-d'œuvre sont en hausse et concernent la plupart des secteurs d'activité." Forem Office wallon de l'emploi

En parallèle, le marché de l’emploi se tend de plus en plus. Le mois dernier, le Forem, l’office de l’emploi en Wallonie, a diffusé 39.885 offres d'emploi, soit 30% de plus qu’en septembre 2020. "Les besoins de main-d'œuvre sont en hausse et concernent la plupart des secteurs d'activité", constate le Forem.