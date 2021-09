Le Covid-19 bientôt reconnu comme maladie professionnelle: à quelles conditions?

"Covid long"

D'après une étude de l'université d'Oxford, 36% des malades continueraient à avoir des symptômes (difficultés respiratoires, fatigue, dépression, anxiété, etc.) trois à six mois après avoir déclaré le covid. Jusqu'ici, on évaluait le pourcentage plutôt entre 5 et 20%, selon les méthodes d'évaluation. Le "covid long" ne concerne pas seulement les personnes ayant été hospitalisées.