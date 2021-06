Le FMI appelle la Belgique à assainir la situation budgétaire

Le Fonds monétaire international estime que l'ajustement budgétaire prévu par le gouvernement ne permet pas de stabiliser la dette. Il faudra faire davantage.

Une fois l’économie remise sur les rails, la Belgique va devoir s’attaquer sans tarder à l’assainissement des finances publiques et à la réforme fiscale. Tel est le message délivré par le Fonds monétaire international (FMI) lors de sa visite annuelle dans notre pays.

Chaque année, en effet, l’organisation multilatérale basée à Washington prend le pouls de l’économie belge et adresse un certain nombre de recommandations aux autorités. Cette surveillance est prévue à l’article IV des statuts du FMI. Les recommandations, formulées à titre provisoire, seront coulées dans un rapport définitif qui sortira d’ici quelques mois. La délégation du FMI était emmenée cette fois-ci par l’Américain Mark Horton.

5% La croissance de l'économie belge devrait atteindre 5% cette année, d'après le FMI.

Le FMI félicite la Belgique pour la campagne de vaccination rapide qui a permis une reprise économique plus rapide qu’initialement prévu. La croissance devrait atteindre 5% en 2021 et 3,5% en 2022, soutenue par la consommation privée, les investissements et l’amélioration de l’environnement international.

Les mesures générales de soutien devraient pouvoir être progressivement supprimées à partir du mois d’octobre 2021, suggère le FMI, moyennant la poursuite de mesures de soutien ciblées. "Les politiques devraient être de plus en plus axées sur la réponse aux défis budgétaires et structurels persistants, nombre d’entre eux ayant été aggravés par la pandémie", indique le Fonds.

Assainissement budgétaire

En ce qui concerne le budget, le plan d’ajustement du gouvernement fédéral prévoit un effort d’assainissement annuel fixe de 0,2% du PIB à partir de 2021 et un effort variable jusqu’à 0,4% à partir de 2022, en fonction du niveau et de la croissance du PIB. C’est bien, dit le FMI, mais "l’ajustement prévu ne stabilise pas la dette, qui, en 2026, sera toujours supérieure de 20 points de pourcentage du PIB aux niveaux antérieurs au covid".

"L’ajustement prévu ne stabilise pas la dette." FMI

"Un ajustement plus ambitieux maintenant la dette sur une trajectoire baissière serait souhaitable", poursuit le FMI. Cet effort "devrait être réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux moyennant des objectifs clairs et contraignants". L’objectif de reconstituer des réserves en vue de chocs futurs.

Réforme fiscale

L’autre défi structurel pour la Belgique, c’est la grande réforme fiscale annoncée par le gouvernement Vivaldi dont l'objectif principal est réduire les prélèvements sur le travail. Le FMI préconise d’abaisser les taux d’imposition effectifs sur les revenus du travail, en compensant ceux-ci par un élargissement de l’assiette fiscale, notamment en comprimant et, idéalement, en supprimant le traitement préférentiel des avantages en nature liés au travail. Les voitures de société sont notamment visées. "La réduction ou la suppression de cet avantage coûteux et régressif devrait faire partie de la réforme fiscale", dit le FMI.

Une piste consiste à élargir les tranches d’imposition à l’impôt des personnes physiques afin de retrouver une certaine progressivité de l’impôt et donc une meilleure participation des bas revenus au marché du travail.

"La réforme fiscale devrait viser à rétablir la neutralité de l’imposition à l’égard des différentes formes d’investissement, de revenu ou d’épargne." FMI

La réforme fiscale devrait également viser à rétablir la neutralité de l’imposition à l’égard des différentes formes d’investissement, de revenu ou d’épargne.