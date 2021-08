Le gaz et l'électricité font chauffer l'inflation

Résultat: l’indice-pivot pour les allocations sociales et la fonction publique est dépassé. Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en septembre et les salaires du secteur public de 2% en octobre. À terme, l’ensemble des salaires vont suivre.

Tout dépendra des voisins

Des prix durablement élevés

La reprise de l’économie mondiale a créé, ces derniers mois, des goulots d’étranglement qui ont eu des répercussions sur le prix de la plupart des matières premières, dont l’énergie. "Sur le gaz, on est sur des chiffres assez fous par rapport aux moyennes historiques, souligne Alexandre Viviers, senior manager chez le consultant spécialisé en énergie Sia Partners. Il y a des causes structurelles, comme la reprise économique, mais aussi des aspects plus ponctuels, comme une plus faible production des renouvelables qu’il a fallu compenser en faisant tourner des centrales au gaz, la météo, des infrastructures en maintenance et la Russie qui a fortement réduit son transit de gaz via l’Ukraine, peut-être pour rappeler l’importance de l’achèvement de Nord Stream 2. On devrait donc s'attendre encore des prix à un niveau élevé durant quelques mois, mais plus une hausse aussi forte que celle de ces derniers mois", poursuit Alexandre Viviers. Une tendance que devraient, selon lui, aussi connaître les prix de l’électricité – même si eux sont non seulement touchés par la hausse du coût du gaz, mais aussi par celle du prix de la tonne de CO2.