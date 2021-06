Le nombre de chômeurs en diminution au mois de mai

Dans le détail, le chômage complet a diminué sur une base annuelle moins vite chez les femmes (-11.150 unités ou -7,1%) que chez les hommes (-16.758 unités ou -8,3%), remarque l'Onem. Il a par ailleurs baissé plus fortement chez les jeunes de moins de 25 ans, de 17,3%, contre 9,7% pour les 25 à 49 ans et 6,6% pour les 50 à 59 ans. Il a par contre augmenté dans la catégorie des 60 ans et plus, de 4,5% ou 2.070 unités.